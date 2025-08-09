Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (10/08)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 56%

56% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.12mm

0.12mm Velocidade do vento: 6.56 km/h

6.56 km/h Fase da Lua: Lua cheia