Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (18/02)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

