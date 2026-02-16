Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta terça (17/02)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 57%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 57%

Nível de nebulosidade: 72%

Nascer do Sol: 05h02

Pôr do Sol: 18h02

Volume de chuva: 7.5mm

Velocidade do vento: 2.69 km/h

2.69 km/h Fase da Lua: Lua nova