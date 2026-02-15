Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta segunda (16/02)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 84%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 84%

84% Nível de nebulosidade: 34%

34% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 17.72mm

17.72mm Velocidade do vento: 2.44 km/h

2.44 km/h Fase da Lua: Lua minguante