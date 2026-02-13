Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sábado (14/02)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 59%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 59%
- Nível de nebulosidade: 70%
- Nascer do Sol: 05h02
- Pôr do Sol: 18h02
- Volume de chuva: 5.91mm
- Velocidade do vento: 3.1 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente