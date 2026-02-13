Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sábado (14/02)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 59%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 59%

Nível de nebulosidade: 70%

Nascer do Sol: 05h02

Pôr do Sol: 18h02

Volume de chuva: 5.91mm

Velocidade do vento: 3.1 km/h

3.1 km/h Fase da Lua: Lua minguante