Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (28/01)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 5.98mm

5.98mm Velocidade do vento: 2.21 km/h

2.21 km/h Fase da Lua: Quarto crescente