Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sexta (02/01)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

