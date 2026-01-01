Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sexta (02/01)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 36%
- Nível de nebulosidade: 17%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 17h01
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.42 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
