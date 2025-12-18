Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sexta (19/12)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 34%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 34%

34% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0.32mm

0.32mm Velocidade do vento: 3.65 km/h

3.65 km/h Fase da Lua: Lua minguante