Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (12/11)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 23%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 23%

23% Nível de nebulosidade: 42%

42% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.22 km/h

4.22 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante