Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sexta (07/11)

A temperatura mínima para Crato é de 18°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 32%

32% Nível de nebulosidade: 41%

41% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.25 km/h

4.25 km/h Fase da Lua: Lua cheia