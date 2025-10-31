Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sábado (01/11)

Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
HG Brasil Autor
A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 28%
  • Nível de nebulosidade: 5%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 17h10
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 4.12 km/h
  • Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC  03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC  04/11/2025 (Terça) — Máxima: 36ºC / Mínima: 19ºC  05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 20ºC  06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 19ºC

