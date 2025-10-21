Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (22/10)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 36%
- Nível de nebulosidade: 24%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.23 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC
