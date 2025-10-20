Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta terça (21/10)

Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 21°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 41%
  • Nível de nebulosidade: 73%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 17h10
  • Volume de chuva: 7.02mm
  • Velocidade do vento: 5.72 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 20ºC  23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC  24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC  25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC  26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC

