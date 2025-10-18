Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta domingo (19/10)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 53%.

Nível de umidade: 31%

31% Nível de nebulosidade: 4%

4% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.34mm

0.34mm Velocidade do vento: 4.07 km/h

4.07 km/h Fase da Lua: Lua minguante