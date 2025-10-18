Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta domingo (19/10)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 53%.
- Nível de umidade: 31%
- Nível de nebulosidade: 4%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.34mm
- Velocidade do vento: 4.07 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC 21/10/2025 (Terça) — Máxima: 31ºC / Mínima: 21ºC 22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 20ºC 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 21ºC
