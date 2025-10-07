Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (08/10)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 82%.

Nível de umidade: 30%

30% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.29mm

0.29mm Velocidade do vento: 4.26 km/h

4.26 km/h Fase da Lua: Lua cheia