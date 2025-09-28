Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta segunda (29/09)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 44%
- Nível de nebulosidade: 26%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.24 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 34ºC / Mínima: 18ºC 01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC 02/10/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 03/10/2025 (Sexta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 20ºC 04/10/2025 (Sábado) — Máxima: 34ºC / Mínima: 18ºC
