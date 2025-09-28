Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta segunda (29/09)

A temperatura mínima para Crato é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 44%

44% Nível de nebulosidade: 26%

26% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.24 km/h

5.24 km/h Fase da Lua: Lua crescente