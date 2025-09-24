Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quinta (25/09)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 18°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 31%
- Nível de nebulosidade: 2%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.29 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 18ºC 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 19ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 31ºC / Mínima: 19ºC 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC
