Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (03/09)

A temperatura mínima para Crato é de 17°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 54%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 54%

54% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.54 km/h

5.54 km/h Fase da Lua: Quarto crescente