Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta terça (19/08)

A temperatura mínima para Crato é de 16°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 48%

Nível de nebulosidade: 27%

Nascer do Sol: 05h08

Pôr do Sol: 17h08

Volume de chuva: 0mm

Velocidade do vento: 5.67 km/h

5.67 km/h Fase da Lua: Quarto minguante