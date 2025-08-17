Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta segunda (18/08)

A temperatura mínima para Crato é de 15°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 24%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 24%

Nível de nebulosidade: 11%

Nascer do Sol: 05h08

Pôr do Sol: 17h08

Volume de chuva: 0mm

Velocidade do vento: 4.43 km/h

4.43 km/h Fase da Lua: Quarto minguante