Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta sábado (16/08)

A temperatura mínima para Crato é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 40%

40% Nível de nebulosidade: 90%

90% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.89 km/h

4.89 km/h Fase da Lua: Quarto minguante