Clima para amanhã em Crato previsão do tempo desta quarta (13/08)Saiba como será o clima em Crato e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Crato é de 17°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 3%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.52 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos