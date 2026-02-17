Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (18/02)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 50%

50% Nível de nebulosidade: 18%

18% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 8.58mm

8.58mm Velocidade do vento: 2.88 km/h

2.88 km/h Fase da Lua: Lua nova