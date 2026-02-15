Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (16/02)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 1.15mm

1.15mm Velocidade do vento: 3.16 km/h

3.16 km/h Fase da Lua: Lua minguante