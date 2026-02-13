Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (14/02)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 44%

44% Nível de nebulosidade: 9%

9% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 1.59mm

1.59mm Velocidade do vento: 3.08 km/h

3.08 km/h Fase da Lua: Lua minguante