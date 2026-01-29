Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (30/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 88%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 88%

Nível de nebulosidade: 90%

90% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 14.99mm

14.99mm Velocidade do vento: 4.08 km/h

4.08 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente