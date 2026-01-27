Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (28/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 50%

50% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 2.19mm

2.19mm Velocidade do vento: 2.44 km/h

2.44 km/h Fase da Lua: Quarto crescente