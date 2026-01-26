Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (27/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 99%.

Nível de umidade: 51%

51% Nível de nebulosidade: 97%

97% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.81mm

0.81mm Velocidade do vento: 2.86 km/h

2.86 km/h Fase da Lua: Quarto crescente