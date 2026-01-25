Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (26/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 63%

63% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 10.44mm

10.44mm Velocidade do vento: 3.09 km/h

3.09 km/h Fase da Lua: Quarto crescente