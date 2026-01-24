Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (25/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 76%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

Volume de chuva: 10.91mm

Velocidade do vento: 3.33 km/h

3.33 km/h Fase da Lua: Lua crescente