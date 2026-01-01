Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (02/01)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 61%

61% Nível de nebulosidade: 70%

70% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 11.56mm

11.56mm Velocidade do vento: 3.55 km/h

3.55 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente