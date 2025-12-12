Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (13/12)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 20°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 68%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 15.01mm
- Velocidade do vento: 2.66 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 24ºC / Mínima: 20ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 18ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 19ºC / Mínima: 16ºC
