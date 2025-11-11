Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (12/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 15°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 43%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 43%
- Nível de nebulosidade: 1%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.9 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 15ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 20ºC / Mínima: 17ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 17ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente