Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (09/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 68%
- Nível de nebulosidade: 94%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 8.03mm
- Velocidade do vento: 3.17 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 23ºC / Mínima: 17ºC 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 15ºC 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 16ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC
