Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (09/11)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 68%

68% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 8.03mm

8.03mm Velocidade do vento: 3.17 km/h

3.17 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante