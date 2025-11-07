Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (08/11)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 74%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h11
  • Pôr do Sol: 18h11
  • Volume de chuva: 25.18mm
  • Velocidade do vento: 3.89 km/h
  • Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC  10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 18ºC  11/11/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC  12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 18ºC  13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 17ºC

