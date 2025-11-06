Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (07/11)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 57%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 57%
- Nível de nebulosidade: 94%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.94 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 19ºC 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 18ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 18ºC
