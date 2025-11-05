Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (06/11)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 2%.

Nível de umidade: 35%

35% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.98 km/h

3.98 km/h Fase da Lua: Lua cheia