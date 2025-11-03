Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (04/11)

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta terça (04/11)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Autor
HG Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 53%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h11
  • Pôr do Sol: 18h11
  • Volume de chuva: 0.87mm
  • Velocidade do vento: 3.59 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 19ºC  06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 20ºC  07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC  08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 19ºC  09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 21ºC / Mínima: 18ºC

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar