Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (03/11)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

