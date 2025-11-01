Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (02/11)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 45%

45% Nível de nebulosidade: 75%

75% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 21.44mm

21.44mm Velocidade do vento: 4.28 km/h

4.28 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente