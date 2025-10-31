Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (01/11)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de nebulosidade: 43%

6.05 km/h Fase da Lua: Quarto crescente