Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (31/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 79%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 79%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 3.42mm
- Velocidade do vento: 4.01 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 22ºC / Mínima: 18ºC 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 20ºC / Mínima: 18ºC 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC
