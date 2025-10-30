Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (31/10)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 18°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 79%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 79%

79% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 3.42mm

3.42mm Velocidade do vento: 4.01 km/h

4.01 km/h Fase da Lua: Quarto crescente