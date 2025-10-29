Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (30/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 53%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 4.18mm
- Velocidade do vento: 3.62 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 18ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 19ºC 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 19ºC 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC
