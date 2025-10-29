Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quinta (30/10)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 53%

53% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 4.18mm

4.18mm Velocidade do vento: 3.62 km/h

3.62 km/h Fase da Lua: Quarto crescente