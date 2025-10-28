Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (29/10)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 32%

32% Nível de nebulosidade: 23%

23% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 0.1mm

0.1mm Velocidade do vento: 3.76 km/h

3.76 km/h Fase da Lua: Lua crescente