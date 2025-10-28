Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta quarta (29/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.
- Nível de umidade: 32%
- Nível de nebulosidade: 23%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0.1mm
- Velocidade do vento: 3.76 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 19ºC 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 24ºC / Mínima: 18ºC 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC
