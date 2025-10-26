Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta segunda (27/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 16°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 86%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.95 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 19ºC 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 18ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 17ºC
