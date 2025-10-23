Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (24/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 12°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 22%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.76 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 14ºC 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 32ºC / Mínima: 15ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 31ºC / Mínima: 18ºC 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC
