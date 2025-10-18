Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (19/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 15°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 64%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 10.31mm
- Velocidade do vento: 5.69 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC 21/10/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 10ºC 22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 12ºC 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 12ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 12ºC
