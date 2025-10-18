Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (19/10)

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (19/10)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Autor
HG Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 15°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 64%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 17h10
  • Volume de chuva: 10.31mm
  • Velocidade do vento: 5.69 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC  21/10/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 10ºC  22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 12ºC  23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 12ºC  24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 12ºC

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar