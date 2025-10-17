Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (18/10)

A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 68%.

5.21 km/h Fase da Lua: Lua minguante