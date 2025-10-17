Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sábado (18/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 19°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 68%.
- Nível de umidade: 28%
- Nível de nebulosidade: 18%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.54mm
- Velocidade do vento: 5.21 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 16ºC 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 19ºC / Mínima: 13ºC 21/10/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 10ºC 22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 10ºC 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 12ºC
