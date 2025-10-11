Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (12/10)

Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
HG Brasil Autor
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 39%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 39%
  • Nível de nebulosidade: 14%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 17h10
  • Volume de chuva: 1.57mm
  • Velocidade do vento: 4.43 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 17ºC  14/10/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC  15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 20ºC  16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC  17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC

