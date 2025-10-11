Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta domingo (12/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 17°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 39%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 39%
- Nível de nebulosidade: 14%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 1.57mm
- Velocidade do vento: 4.43 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 17ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 20ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC
