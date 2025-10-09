Clima para amanhã em Belo Horizonte previsão do tempo desta sexta (10/10)Saiba como será o clima em Belo Horizonte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 16°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 42%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 42%
- Nível de nebulosidade: 29%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.06 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 18ºC 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 19ºC / Mínima: 18ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 18ºC
